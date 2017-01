20 giugno 2014 Amici 14, via ai nuovi casting per scegliere cantanti e ballerini La produzione del talent show di Canale 5 è già al lavoro Tweet google 0 Invia ad un amico

11:53 - Si sono appena spenti i riflettori sulla tredicesima edizione di "Amici" con il trionfo di Deborah Iurato che già la casa di produzione Fascino e Maria De Filippi sono al lavoro alla ricerca dei nuovi allievi della scuola più amata d'Italia. Iniziano da oggi fino al 25 giugno i casting per cantanti, cantautori, rapper, band, dance crew, ballerini e ballerini di latino americano.

L'appuntamento è agli studi Elios di "Amici" in via Tiburtina 1361 a Roma dalle 9 alle 17. Come ogni anni i vari aspiranti allievi dovranno arrivare preparati dal momento che potrebbe venire chiesto a loro di esibirsi in materie distanti dalla propria specialità. I casting sono curati da professionisti nelle varie discipline. Verranno considerate anche altre specifiche, no solo tecniche, come l'attitudine caratteriale. Ogni spesa per sostenere il provino è a carico del candidato.