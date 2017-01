Amici 13, Vincenzo Durevole: "Io, il mio sogno e la gelosia di Giovanna"

09:06 - Ha trionfato ad "Amici 13" nella categoria danza contro il favorito Christian grazie al suo ballo latino-americano, Vincenzo Durevole con i 50mila euro conquistati aprirà un'accademia. Fidanzato da sette anni con Giovanna, che ha ballato spesso con lui in trasmissione, il terzo classificato alla finalissima rivela a Tgcom24: "Separiamo lavoro e privato. Lei però è stata un po' gelosa dentro la scuola...".

Ti aspettavi di vincere la categoria danza contro Christian?

Durante la settimana e mentre cercavo di prepararmi nelle varie coreografie, ho riflettuto su questa cosa. Avevo la sensazione che ce la saremmo giocata alla pari in quel momento. Christian comunque è stato fortissimo e al ballottaggio si è visto.



Cosa ti piace di lui?

Ha una linea delicata e leggera. Sono i suoi punti forti. Siamo molto diversi io e lui, anche fisicamente.



Qual è il bilancio della tua esperienza ad "Amici"?

Ho imparato tantissime cose che mi hanno consentito di allargare la mia visione sulla danza. Ad esempio, ho scoperto che il classico è importantissimo anche per chi come fa ballo latino-americano.



Sei fidanzato da sette anni con Giovanna. Com'è stato condividere questa esperienza con lei?

Ci siamo imposti di non mischiare mai il privato con il lavoro. Lo facevamo anche prima, al di fuori dalla scuola di 'Amici', quando ci preparavamo in maniera seria alle competizioni. Credo sia professionale fare così, il nostro obbiettivo è quello di prepararci sempre al massimo.



Però Giovanna ti ha fatto una scenata di gelosia quando hai baciato un'altra ballerina per lavoro...

E' vero. Ma sai, noi del Sud siamo un po' passionali e gelosi ed è normale che Giovanna abbia reagito così. C'è anche da considerare che venivamo da una settimana particolare, tesa e stavamo avvicinandoci alla finalissima.



Cosa farai con i 50mila euro vinti?

Realizzare il mio sogno più grande, ossia aprire una accademia della danza. Non so se nel mio paese, Volla in provincia di Napoli, o in un'altra città. Mi prendo del tempo per rifletterci.



Contento per la tua compagna di squadra Deborah che ha vinto?

Contentissimo e credo anche che si meritava questa vittoria perché è cresciuta molto. Ha fatto una finale da brividi e io stesso quando l'ho sfidata l'ho applaudita in piedi dopo le sue performance perché era stata meravigliosa. Con lei è nata anche una bella amicizia e siamo molto legati.