Amici 13, Stefano Accorsi giurato: "Il talento è una piccola magia"

13:14 - Per la prima volta Stefano Accorsi farà il suo ingresso ad "Amici 13". L'attore è il quarto giudice speciale della puntata in onda sabato su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Al fianco di Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte, Accorsi dirà la sua sulle performance: "Il talento è una piccola magia, un segreto difficile da raccontare, è qualcosa di estremamente nascosto", dice a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Quando mi hanno proposto il ruolo di quarto giudice ho accettato - spiega - perché trovo interessante vedere ragazzi con una base di studio alle spalle che si mettono in gioco appoggiandosi sul loro talento. In fondo è ciò che ogni artista deve affrontare almeno una volta nella vita attraverso un provino".



"Non andrò lì a pontificare, - conclude - ma parlerò ai ragazzi solo se avrò qualcosa da dire. Sono certo che delle cento opinioni che ricevono ogni giorno, almeno due serviranno loro per crescere e per migliorare".