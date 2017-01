Amici 13, la dance crew Knef: "Tifiamo per Deborah"

08:34 - E' dal 2001 che Matthew Totaro, Mariano Riccio, Luigi Russo, Salvatore Russo e Matteo Farace, ossia la crew Knef, condividono l'amore per l'hip hop e il mondo della danza. Nel napoletano sono conosciuti ed è stata anche la loro voglia di mettersi in gioco che li ha spinti ad "Amici 13". "Abbiamo voluto farci conoscere - spiega Matthew a Tgcom24 dopo l'eliminazione di sabato - in una vetrina importante". Chi vincerà il talent? "Deborah".

Perché avete deciso di partecipare?

Quest'anno c'era la novità che anche le crew potevano far parte della scuola. Appena l'abbiamo saputo abbiamo colto la palla al balzo. Era giusto mostrare quello che sapevamo fare anche in un ambito professionale come 'Amici'.



Delusi per l'eliminazione?

Volevamo mostrare di saper fare tantissime altre cose e anche metterci a confronto con gli altri concorrenti in sfida. E' una esperienza unica e impegnativa.



Siete in cinque, c'è stato qualche flirt dentro la scuola?

(Scoppia una risata, ndr) No, no siamo fidanzatissimi con tanto di anello al dito!



Cosa vi aspetta ora?

Stiamo preparando delle serate, ci sono tantissime richieste, in cui possiamo ancora una volta mostrare al pubblico quello che sappiamo fare. Ma ci divideremo a metà in modo da rispondere a tutte le richieste e non scontentare nessuno.



Chi vincerà "Amici 13"?

Non ci sono dubbi, Deborah.