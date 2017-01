Amici 13, Kylie Minogue e Ricky Martin ospiti al serale del talent show

09:35 - Maria De Filippi ha svelato gli ospiti italiani e internazionali che duetteranno con i finalisti di "Amici" al serale, su Canale 5 a fine marzo. Da Francesco Renga a Kylie Minogue (il nuovo cd "Kiss Me Once" esce il 18 marzo), da Emis Killa a Pharrell Williams e Ricky Martin. Riconfermato giudice il dj Gabry Ponte. La band Dear Jack, la ballerina Federica e il rapper Denny promossi al serale. Il 15 marzo ci sarà la formazione delle due squadre.

Gli altri ospiti sono: Emma, Anastacia, Elisa, John Newman, Renato Zero, Mary J. Blige, Modà, Emma Luise, Hooverphonic, Fedez, Ben Harper, Alessandra Amoroso, Birdy, Luca Carboni e Moreno. Insomma quest'anno il talent show di Canale 5 fa le cose in grande e non risparmia i nomi che possano solleticare l'interesse della vasta platea televisiva, soprattutto il target più giovane. Ma c'è da scommettere che da qui a quando partirà la fase finale del programma non salti fuori qualche altra sorpresa. Intanto Gabry Ponte è stato riconfermato giudice. Nelle prossime settimane saranno svelati gli altri due compagni di viaggio del dj. Ma c'è chi scommette che Luca Argentero e Sabrina Ferilli siederanno nuovamente sulle poltroncine rosse.



Ad aprire la puntata la band Carboidrati - già promossi alla finale - che hanno riletto, in maniera debole e non convincente, "Bocca di rosa" di Fabrizio De André. Sembra che impongano il loro stile a quasi tutti i brani che interpretano. Poi è stata la volta della verifica dell'altra band Dear Jack che non sono riusciti a far proprie "She Will Be Loved" dei Maroon 5 e "Vieni a vivere" di Luca Carboni. Molto meglio l'esecuzione dell'inedito "Ricomincio da me". I Dear Jack vengono promossi dai professori al serale. La ballerina Federica, sotto l'occhio attento di Alessandra Celentano, si è sottoposta a diverse prove e coreografie compreso un assolo con la camicia di forza. Viene promossa al serale. Infine verifica per il rapper Denny La Home che ha anche duettato con Deborah, già finalista. Tra i brani eseguiti anche "Vieni con me", un duetto di Denny con Guè Pequeno. E anche Denny ce la fa ad arrivare al serale.



L'ospite musicale del sabato pomeriggio di "Amici" è stato Aloe Blacc che ha cantato il nuovo singolo "The Man" che ha già venduto in America oltre 500mila copie ed è contenuto nel suo nuovo album "Lift Your Spirit", in vendita dal 25 marzo.



La diretta del sabato pomeriggio ha segnato un nuovo record con 3.504.000 telespettatori e share del 19.45%.