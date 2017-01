Amici 13, il coach Moreno risponde a suon di rap: "Nessuno mi può giudicare"

09:41 - Lo scorso anno ha vinto "Amici" ed è tornato ma come coach della Squadra Bianca. Moreno ha alle spalle il doppio platino di "Stecca" e l'umiltà di chi vuole sempre migliorare con tenacia. E' anche per questo che nel nuovo cd "Incredibile" risponde alle critiche come in "Nessuno mi può giudicare".

Sembra che nei tuoi testi da "Prova microfono" a "Col Sorriso", passando a "Nessuno mi può giudicare" ti prenda delle rivincite. Sono risposte alle critiche che hai ricevuto quest'anno?

Le critiche ci sono e sono sempre esistite nella musica come in altri ambienti. Ho ascoltato tutto quello che mi è stato detto e ho deciso di rispondere in musica. Ho preferito rispondere con un 'Nessuno mi può giudicare'. Sia chiaro però che le critiche costruttive le ho sempre seguite.



Qual è l'accusa che ti ha fatto più male?

Più che altro il fastidio di sentirmi dire che sono un raccomandato. Non sono stato raccomandato da nessuno e mi sono sempre fatto da solo. Poi ho fatto un talent e l'ho vinto ma sempre nella convinzione che fosse un percorso voluto e perseguito con tenacia e passione.



Che impressione ti fa essere ad "Amici" come coach, dopo averlo vinto l'anno scorso?

Vedo tutto questo come una crescita. Un piccolo passo in più verso la gente e il messaggio che voglio dar loro con il mio album. Un messaggio positivo ma anche con molti spunti di riflessione...



Come, ad esempio, la lotta alla mafia. Perché citi il giudice Falcone in "Incredibile"?

Mia mamma è palermitana e sono sempre rimasto legato alla Sicilia. Mi ha dato molto fastidio quando una persona, legata alla bandiera del Palermo, ha offeso la lotta alla mafia e il giudice Falcone in una intercettazione (il calciatore Fabrizio Miccoli, ndr). Mi ha dato molto fastidio. Non posso accettarlo. Non dimenticherò mai un concerto gratis che ho tenuto a Palermo in una piazza. C'erano 12mila persone e quando ho parlato di Falcone sono stato accolto da un abbraccio collettivo.



"Sempre Sarai" è il singolo in duetto con Fiorella Mannoia. Com'è nata questa collaborazione?

Su Twitter. Quando lei mi ha seguito sul social network, le ho scritto un messaggio privato ringraziandola. Siamo rimasti in contatto. Un giorno a Natale, dopo gli auguri di rito, le ho chiesto se volesse fare qualcosa con me. Mi ha risposto che aveva già lavorato con Frankie hi-nrg mc ma che comunque era curiosa di continuare ad esplorare questo mondo. Detto, fatto. Il giorno dopo ho preso l'aereo e sono andato da lei. E' una donna stupenda.



Il brano però parla di un argomento che a te sta a cuore. Ce lo racconti?

E' dedicato a due mamme di due miei amici che sono scomparse per un terribile male. Una in particolare la conoscevo bene perché era la mamma del mio migliore amico. E' stata una vicenda che mi ha toccato molto.



Duetterai mai con la tua ex coach Emma?

Ho voluto intitolare questo disco 'Incredibile' per proporre qualcosa che la gente non si aspetta. A Emma devo moltissimo e ovviamente tutti si aspettavano una nostra collaborazione. Voglio darmi del tempo, mi sento ancora in difetto con lei e ho molto da imparare. Ma non escludo possa accadere in un prossimo mio disco.



Al primo posto in classifica c'è Rocco Hunt. Che ne pensi di lui?

Lo conoscevo da prima di fare 'Amici' e ancora prima che lui andasse a Sanremo. Avevo ascoltato qualcosa e mi aveva incuriosito. Se Clementino, che è un mio amico, crede in lui, io mi fido. Rocco ha portato avanti il filone del rap in Italia e mi è piaciuta molto la sua commozione e gioia quando ha vinto la categoria Giovani con i suoi genitori seduti in platea. E' stato un bel momento.



Farai un tour?

Sì e partirà ad ottobre, preceduto da qualche anteprima. Non vedo l'ora e spero che verrà qualche ospite di questo album. Anzi li vorrei tutti: Annalisa, Antonio Maggio, Alex Britti, Guè Pequeno, J-Ax, Fiorella Mannoia e Giorgio Panariello che si è lanciato in un freestyle con me.