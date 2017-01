Amici 13, Deborah Iurato svela il suo amore da... culturista

09:38 - Deborah Iurato ha vinto la tredicesima edizione di "Amici" ed ora è impegnatissima con la promozione del suo disco omonimo. L'avventura nella scuola più famosa d'Italia per Deborah è stata una scalata al successo fino alla finale quando ha battuto i favoriti Dear Jack. Ma dove trova tutta questa forza la cantante? Nell'amore per il suo Danilo Deodato, un culturista dall'animo gentile.

Deborah ha 22 anni e Danilo ne ha 25 e stanno insieme ormai da quasi tre anni. Lui le ha sempre dato il sostegno per non scoraggiarsi mai dopo i quattro provini sostenuti per "Amici". Il sogno di Deborah era solo quello di entrare nella scuola di Canale 5. Una determinazione che poi l'ha portata alla vittoria finale. Circondata dall'affetto della famiglia e di Danilo, Deborah si è anche sottoposta ad una dieta che le ha consentito di perdere tre kg durante il pomeridiano e sei durante il serale.



Ma c'è anche la musica ad avere un ruolo importante nella vita della vincitrice di "Amici 13". "Per me il canto è uno sfogo, io vivo di musica", così Deborah aveva presentato il singolo "Danzeremo a luci spente". "Anche se fuori è inverno" è il secondo singolo scritto da Fiorella Mannoia, Bungaro e Cesare Chiodo.