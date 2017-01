21 agosto 2014 American Horror Story, il terrore continua Quarta stagione nel segno dei freak Parte a ottobre la nuova stagione della serie creata da Ryan Murphy. Dopo la casa stregata, il manicomio e le streghe, a essere protagonisti saranno i "fenomeni" della natura Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - La saga del terrore televisivo di "American Horror Story" si avvia verso la quarta stagione, intitolata "Freak Show". E per l’appunto tema dominante sarà quello dei freak, personaggi curiosi, deformi, ai quali la natura ha dato caratteristiche tali da renderli unici. Nel cast ci sarà anche una vecchia conoscenza italiana: Jyoti Amge, ovvero la donna più piccola del mondo, vista in Italia ne "Lo show dei record".

Indiana, 20 anni, la Amge è cresciuta in maniera anomala a causa di un'acondroplasia che ne comprime l'altezza. Nel suo Paese ha partecipato anche a "Big Brother".



Per il resto il cast va componendosi attorno alle grandi conferme, come quelle di Jessica Lange, vera colonna portante della saga creata da Ryan Murphy, Sarah Paulson (che interpreterà una donna con due teste), Emma Roberts e Kathy Bates, e alcune new entry interessanti come la cantante Patty LaBelle.



La serie prenderà il via negli Stati Uniti a ottobre e proprio in questi giorni Murphy ha diffuso tramite Twitter il primo teaser ufficiale, pochi secondi ma sufficienti per capire che anche questa volta ci sarà da rabbividire.