Ambra: "A Roma tra Gabriella Ferri e il teatro"

16:44 - A Supercinema - in onda in seconda serata giovedì 27 febbraio su Canale 5 - intervista ad Ambra che a Roma recita "La scomparsa di W" di Stefano Benni. "Quando vengo qui mi vengono sempre in mente le canzoni di Gabriella Ferri, - ha detto - la più grande cantante romana di sempre. In più, il teatro dove recito, il Vittoria al Testaccio, è a soli 50 metri da dov'è nata. C'è anche la targa sul portone. E Gabriella la sento ancora più vicina”.

Lillo Petrolo (per una volta senza Greg) tra i protagonisti de “La Grande bellezza”, fa un in bocca al lupo al film per la corsa all’Oscar e scherzando dice “Mi hanno lasciato a Roma... e pensare che all’inizio il protagonista del film ero io, ma Servillo ha fatto pressioni su Sorrentino e il suo personaggio ha preso il sopravvento. Peccato. Avevo anche comprato lo smoking per il red carpet. Mi hanno chiamato per condurre la sagra della porchetta a Grottaferrata. Gli Oscar li vedrò là”.