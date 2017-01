22 marzo 2014 Alice Maffezzoli vince di "The Apprentice Italia", il reality di Flavio Briatore La ventinovenne mantovana conquista il posto di lavoro e uno stipendio a sei cifre. A farla vincere sono state le sue qualità: precisione, puntualità, determinazione e autostima. Tweet google 0 Invia ad un amico

12:02 - Alice Maffezzoli, la vincitrice della seconda edizione di "The Apprentice Italia", è nata a Sabbioneta, in provincia di Mantova, il 13 Luglio 1984. A 19 anni si trasferisce a Pavia per intraprendere gli studi di Ingegneria Elettrica e a 24 anni si sposta in Danimarca per gli studi di Ingegneria Meccanica. Attualmente nel weekend frequenta un Master in Business Administration al MIP Politecnico di Milano.

Appassionata fin da piccola di matematica, si è sempre considerata un tecnico, ma da qualche anno ha scoperto il suo lato commerciale. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Commerciale in un Gruppo leader nelle tecnologie per l’energia e l’automazione. Le caratteristiche che le hanno permesso di emergere in un mondo prettamente maschile sono: precisione, puntualità, determinazione e autostima.



Alice ha ora la straordinaria possibilità di iniziare la propria carriera professionale lavorando a fianco di Flavio Briatore in una delle sue aziende, con un ruolo di rilievo e un importante stipendio a 6 cifre.