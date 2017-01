Alice Bellagamba presto sposa: "Ho trovato il mio principe azzurro"

12:00 - Estate piena di novità per Alice Bellagamba, la ballerina e attrice dell'ottava edizione di "Amici". Impegnatissima tra un set e l'altro, Alice è anche nel pieno dei preparativi per organizzare le sue nozze da favola con Andrea Rizzoli (figlio di Eleonora Giorgi) che frequenta solo da qualche mese. "Mi ha fatto la proposta inginocchiandosi, è il principe azzurro che sognavo - racconta al settimanale Vero - Sarà un matrimonio tradizionale".

E' stato un vero colpo di fulmine per loro due, che dopo pochi mesi di frequentazione sono già pronti per il grande passo. "Sono rimasta sorpresa dalla proposta, anche se lo stupore più grande è stato incontrare una persona così uguale a me. La nostra storia mi è apparsa fin da subito come una romantica fiaba e Andrea è davvero il principe azzurro che sognavo da bambina. Se si ha la consapevolezza di avere al proprio fianco una persona meravigliosa, che senso ha aspettare?".



Alice e Andrea convoleranno a nozze in autunno e per l'organizzazione la futura sposa svela "mi sto facendo aiutare da una wedding planer bravissima. Sta diventando pazza a rincorrere me e Andrea. Sarà un matrimonio all'insegna della tradizione e della sobrietà. Il mio abito sarà bianco, elegante e con il velo".