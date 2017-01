9 gennaio 2014 Alexander Skarsgard, la star di True Blood si "libera" tra i ghiacci del Polo Sud Scatto sulla tazza del water, in mezzo ad una distesa di ghiaccio e neve Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:33 - Quando la natura chiama Alezander Skarsgard risponde. Il sex symbol di True Blood è stato immortalato su Instagram completamente nudo, mentre è "impegnato" sulla tazza del water al Polo Sud tra neve e ghiacci perenni. L'attore non si lascia intimorire dai -30° e continua i suoi bisognini in tutta tranquillità, leggendo con grande interesse il libro che tiene in mano.

Uno scatto ironico e divertente, acompagnato dalla didascalia: "#southpole -30C Cosa stai leggendo Alex? Il copione della 7° stagione di #truebloodHBO? :-)". Non è la prima volta che l'attore si spoglia completamente in mezzo alla neve per la serie tv. Nella puntata finale della scorsa stagione aveva infatti regalato alle fan un nudo frontale, mettendo in bella mostra tutti i suoi attributi.