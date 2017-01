Alessia Reato, l'ex Velina attacca: "Contraria a chi fa i figli con leggerezza"

14:21 - Alessia Reato si sta godendo la sua estate d'amore con il fidanzato Massimiliano, ma mentre molte sue colleghe sognano nozze e figli, per l'ex Velina questi progetti sono ancora lontani. "Per il momento stiamo benissimo così. Mi sento ancora troppo 'figlia' - spiega a "Vero" - A dirla tutta sono contraria a chi fa i figli con leggerezza. I bambini comportano responsabilità e vanno allevati con consapevolezza".

Concentratissima sulla sua carriera, la Reato per ora non avrebbe tempo da dedicare al ruolo di mamma: "Quando riuscirò ad organizzare al meglio la mia vita, allora potrò pensare a mettere al mondo una creatura".



In questo periodo è infatti alle prese con alcuni spot per 'Paperissima Sprint': "E' come tornare a casa, in famiglia. Poi ripartirò con la seconda edizione di Blu Beach Paradise Story, ma prima mi dedicherò agli studi. Andrò ad Oxford e farò un corso intensivo d'inglese"