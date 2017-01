Alessia Reato: "Calcaterra? A Striscia La Notizia litigavamo per il disordine"

11:28 - L'abbronzatura, dopo la luna di miele alle Seychelles con il fidanzato di sempre Massimiliano Dendi, è quasi svanita, ma la bellezza di Alessia Reato è rimasta intatta. Sobria, sorridente, pacata, l'ex velina racconta a Tgcom24 i nuovi progetti professionali, "il matrimonio può attendere", e il rapporto con la collega Giulia Calcaterra: "Abbiamo anche litigato, è disordinatissima, ma ci vogliamo bene".

Alessia, con Margherita Zanatta e Cristina De Pin, non è voluta mancare all'evento benefico organizzato da Cruciani C per il lancio del nuovo braccialetto benefico Heartbeat il cui ricavato sarà in parte devoluto ad "Aiutare i bambini", la fondazione nata nel 2000 per aiutare i bambini poveri, ammalati e senza istruzione, e che dal 2005 attraverso la campagna "Cuore di bimbi" raccoglie fondi per salvare con un'operazione al cuore la vita dei bambini cardiopatici che nascono nei Paesi più disagiati.



Domanda scontata: come è stata l'esperienza a Striscia La Notizia?

La rifarei sicuramente, sono molto contenta, è stata una esperienza meravigliosa: meglio di così non poteva andare. Ma adesso si guarda al futuro, che mi riserverà cose bellissime...



Sei molto ottimista, c'è qualcosa che bolle in pentola?

C'è un bel progetto ma non ne voglio parlare, per scaramanzia...



Una piccola anticipazione?

Riguarda la moda... Ne riaparleremo tra un mese...



Il tuo sogno?

Riuscire a non tossire (ha l'influenza, ndr). Scherzi a parte è quello di fare la conduttrice, sono una persona molto allegra, mi piacerebbe condurre dei programmi comici, solari, divertenti, giovani... Magari qualcosa di mio e innovativo... Spesso in tv emergono i lati negativi, si parla di cose brutte e invece mi piacerebbe divertire le persone a casa... Sto studiando dizione e recitazione, sto perfezionando l'inglese. Insomma, sono pronta.



E l'amore?

Procede a gonfie vele, va bene, è sempre lo stesso, non ci sono gossip...



Matrimonio in vista?

No... sono ancora troppo giovane, mi devo concentrare sul lavoro, lui anche, stiamo benissimo insieme e vogliamo continuare a stare insieme, ma per ora ci godiamo questo periodo con spensieratezza. Risparmiamo le nostre energie per tanti bei progetti...



L'anello è arrivato?

Come vedi ho solo un braccialetto Cruciani...



Con la Calcaterra sembrate molto unite, avete mai litigato?

Qualche volta sì, per una questione di disordine nel camerino, lei è disordinatissima... o almeno fino a qualche mese fa lo era. Io invece sono una maniaca dell'ordine.. e a volte dicevo 'bastaaaaa un po' di ordine'.. ma per cavolate.. passare dal non conoscersi al dover vivere sempre insieme non è facile. Ma ce la siamo cavata, niente mani ai capelli.. solo qualche piccolo screzio.. Abbiamo condiviso una bella esperienza e c'era anche poco tempo per soffermarsi sulle piccole cose. Forse, in alcune occasioni avremmo voluto strozzarci (ride, ndr). Siamo due tipe molto diverse, abbiamo due stili diversi, gusti diversi, ma ci vogliamo molto bene".