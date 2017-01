18 settembre 2014 Alessia Marcuzzi "spiata": dal Grande Fratello all'amore La conduttrice si confessa a Tgcom24 alla Vogue Fashion Night di Milano e svela i segreti... di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

08:52 - Camicia nera, jeans in tinta, tacchi vertiginosi. Alessia Marcuzzi sprigiona tutta la sua sensualità anche con abiti semplici, da "maschiaccio", come ama definirli lei. E' raggiante, sempre sorridente, l'amore per Paolo Calabresi l'ha resa più bella che mai. La Pinella non ama parlare della sua vita privata ma a Tgcom24 che la incontra da Stroili Oro alla Vogue Fashion Night di Milano assicura che "è tutto perfetto". E sul Grande Fratello rivela...

Alessia, partiamo dalla tv, per te è stato un anno ricco di soddisfazioni, ci sono nuovi progetti in cantiere?

Sono molto soddisfatta, lo ammetto... Ho un contratto con Mediaset per altri tre quattro anni, quindi adesso cominceremo a parlare delle cose da fare, ma non posso dire di più...



Torni a condurre il Grande Fratello?

Penso di sì, ma appunto non posso sbilanciarmi, ormai sono con Mediaset da quando ho 20 anni, adesso ne ho 42, fai un po' il conto.... sono 22 anni che lavoro per l'azienda, è la mia famiglia...



E l'amore, come prosegue con Paolo Calabresi?

Tutto bene, è tutto davvero perfetto.



Da quando sei di nuovo innamorata sei diventata anche più bella...

Ah su questo davvero non posso dire niente, il segreto devi chiederlo a lui...



Il rapporto con la moda ormai è consolidato...

Da quando ho il mio blog Lapinella.it è ancora più costante, il fatto che io debba sempre stare in contatto con le persone che mi seguono mi fa essere ancora più presente...



Come scegli i tuoi abiti?

Ci sono delle cose che fanno parte di me da sempre, sono un po' maschiaccia e amo le camicie e i jeans



Cosa non può mancare nell'armadio di una donna?

Camicia bianca, jeans e ballerine, appunto... l'opposto di quello che piace agli uomini...



Era la prossima domanda, cosa bisogna indossare per sedurre?

Basta mettere gli stessi jeans, sempre con la camicia bianca, ma con una lingerie sexy e tacchi a spillo. Il trucco è cambiare gli accessori...