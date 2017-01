2 giugno 2014 Alessia Marcuzzi regala un sogno con "Extreme Makeover Home Edition" La seconda edizione da lunedì 2 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

16:02 - Al grido di "Si può fare!" prende il via la seconda edizione di "Extreme Makeover Home Edition Italia". Alessia Marcuzzi, dopo aver chiuso la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello 13, dal 2 giugno continua a essere la protagonista del lunedì sera di Canale 5 con 4 nuove tappe, 4 nuove storie, 4 nuove sfide, 4 nuove famiglie meritevoli e un unico obiettivo: regalare un sogno in 7 giorni.

"Extreme Makeover Home Edition Italia" cambierà la vita di 4 famiglie italiane che vivono forti disagi, realizzando un vero e proprio miracolo: costruire da zero o ristrutturare la loro casa in solo una settimana. In Extreme Makeover Home Edition Italia, fedele al format originale, infatti, si lavora ininterrottamente in un cantiere, tra ruspe, polvere e attrezzi, ma anche emozioni e divertimento.



"Ho portato per la prima volta mio figlio Tommaso sul set vicino Roma dove abbiamo ricostruito la casa di una famiglia che viveva in una situazione di forte disagio ma nonostante questo era molto unita - racconta la conduttrice all'Ansa - Questo per fargli capire, ha 13 anni, che esistono situazioni difficili, che nella vita non tutto è a portata di mano che gli eroi oggi non sono i divi della tv o del cinema o di internet, ma quelli che ogni giorno si alzano la mattina e con fatica la vita la mettono insieme".



Quest’anno tre case su quattro sono state costruite da zero e tutte sono a impatto energetico molto ridotto, anche per agevolare le famiglie nel mantenimento. Nei lavori, il team è affiancato, oltre che da una squadra di infaticabili operai, anche dai parenti e dagli abitanti del paese delle famiglie protagoniste delle puntate, che si adoperano per dare una mano e aiutare a bordo del bus, che quest’anno ha fatto tappa in Val D’Aosta, Piemonte, nelle Marche e nel Lazio. ci saranno la team leader, Alessia Marcuzzi, e il design team che, in questa seconda edizione è composto oltre che dal garden designer Luca Pirani, anche da due new entry: Nicola Saraceno, architetto, e Fabrizio Vilardo, interior designer. In ogni puntata, verrà affrontato un tema sociale diverso. Per ognuna delle quattro famiglie, inoltre, la fine di questa esperienza ha significato una ripartenza non solo economica: il makeover della casa, infatti, ha coinciso con un ‘makeover’ dello spirito e lo scioglimento di alcuni nodi emotivi accumulati negli anni.



"In queste quattro puntate - aggiunge la Marcuzzi - abbiamo non a caso voluto puntare sul sociale, affrontato un diverso tema a puntata": la violenza domestica e la rinascita grazie al grande amore nella prima, il razzismo e l'integrazione sociale nella seconda, una famiglia di giostrai che proprio per i pregiudizi perde il lavoro e finisce a vivere in una roulotte, la solidarietà familiare nella terza (una grande famiglia che vive in un monolocale), infine nella quarta (come un amore sbagliato può distruggere una donna e come una famiglia decide di ospitare un ragazzino disabile). "Un programma - insiste Alessia - cui tengo particolarmente. Quello che mi ha colpita è proprio come tutte queste famiglie, molte delle quali hanno case ridotte davvero in condizioni fatiscenti, siano unite, coraggiose. In confronto i nostri problemi, le nostre piccole beghe quotidiane sono ridicole, niente. Mi sono sentita così piccola".