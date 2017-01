Alessia e Aldo: "Per le nozze c'è tempo"

10:07 - Dopo la scelta a "Uomini e Donne" Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sono andati a convivere. "A me è piaciuta subito ma all'inizio non mi fidavo", racconta l'ex tronista al settimanale "Vip". "Per me è stato un vero e proprio colpo di fulmine", replica lei. Anche se entrambi concordano. "Ci completiamo, ma per nozze e figli c'è ancora tempo".

"Dopo la scelta siamo stati sempre insieme - racconta Alessia - fino a quando le circostanze ci hanno fatto vivere cinque giorni separati. Quando Aldo è tornato dopo quei cinque giorni l'ha fatto per restare". Aldo è convinto della sua scelta: "Da quando sto con lei non ho bisogno di nient'altro che stare con lei, non potevo fare una scelta migliore".