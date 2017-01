Alessandra Amoroso: "Sono tornata single"

12:07 - Nel nuovo video "Bellezza, incanto e nostalgia" in cui Alessandra Amoroso ha riunito le persone più importanti della sua vita manca il fidanzato Luca De Salvatore. Una assenza che non è passata inosservata e che ha sollevato subito tanti rumors. Adesso è la stessa cantante che a "Grazia" confessa di essere di nuuovo single: "L'amore cambia, si trasforma, resta il volersi bene".

"Voglio prima di tutto proteggere l'uomo che per tanti anni ho avuto vicino - spiega Alessandra - La convivenza è finita. Dopo mezza vita trascorsa insieme c'è stato un periodo difficile, doloroso, ma è passato. Ho ritrovato il mio equilibrio, sono rimasta con il mio bellissimo cane Buddy e mi sento serena. Anche Luca è sereno". La scelta di non farlo comparire sul video l'hanno presa insieme: "E' meglio così, siamo due adulti che hanno deciso di affrontare la vita in modo diverso. L'affetto che ci unisce non si perderà".



La Amoroso assicura di essere molto legata anche alla famiglia dell'ex: "Non lascio alle spalle i rapporti importanti, mantengo i legami sempre accesi". Ora da single pensa solo "a quello che mi fa stare bene, i problemi gravi sono altri". Poi la cantante spiega come deve essere il suo uomo ideale: "Un po' di bellezza deve averla, ovvio. Poi mi deve prendere di testa, a me piace ridere, se sai farmi divertire parti già in vantaggio". Intanto "Novella2000" pubblica delle foto in cui abbraccia un altro. Solo un amico o Alessandra ha già trovato l'uomo della sua vita?



RENGA E I DEAR JACK OSPITI DI AMORE PURO TOUR - A pochi giorni dalla ripartenza dell'Amore Puro Tour, Alessandra Amoroso annuncia due grandi sorprese: Francesco Renga, sarà ospite della sua tournée nella tappa di Brescia il prossimo 22 luglio in Piazza della Loggia, mentre i Dear Jack saliranno con lei sul palco a Melpignano il 16 agosto in Piazza ex Convento degli Agostiniani. Dopo il duetto "L'amore altrove", il 22 luglio Alessandra ritrova sul palco l’amico e collega Francesco Renga proprio nella tappa di 'casa' del cantante bresciano, un appuntamento unico che vedrà uno scambio speciale di ospitalità reciproca. I Dear Jack, invece, saranno con Alessandra nella tappa di Melpignano il 16 agosto. La band, fenomeno musicale del momento, insieme ad lei accenderà la data salentina dell'artista con un duetto ancora inedito.



Amore Puro Tour (prodotto e organizzato da F&P Group), dopo i sold out della sua parte invernale, tornerà nelle location all'aperto dal 17 luglio alla Reggia di Caserta. La tournée, intanto, aggiunge a grande richiesta anche una nuova tappa nel Lazio, il 14 agosto a Nettuno (RM). Le date confermate in calendario sono: 17 luglio Caserta (La Reggia), 20 luglio Campione d'Italia (CO) (Piazza Maestri Campionesi), 22 luglio Brescia (Piazza della Loggia), 14 agosto Nettuno (RM) (Stadio del Baseball), 16 agosto Melpignano (LE) (Piazza ex Convento degli Agostiniani), 19 agosto Diamante (CS) (Anfiteatro), 21 agosto Catanzaro (Arena Magna Grecia), 23 agosto Palermo (Teatro di Verdura), 24 agosto Taormina (ME) (Teatro Antico).