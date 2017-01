Alberto Gimignani accusato di riciclare telefoni rubati

16:53 - Nella sua carriera di ruoli, tra guardie e ladri, ne ha interpretati tanti. Ma stavolta per Alberto Gimignani, protagonista di serie come "La Piovra", "Commissario Rex" e "Un posto al sole" non è una questione di set. Perché sull'attore, come riporta "Il Messaggero", pende una richiesta di arresto per ricettazione e riciclaggio: per i carabinieri della compagnia Roma Centro, infatti, riciclava telefonini rubati per una banda di romeni e sudafricani.

Pare infatti che Gimignani arrotondasse i suoi guadagni modificando i telefonini rubati. Attraverso un programma sarebbe riuscito a scovare i Paesi di provenienza del telefono e del gestore e a cancellare il codice di cellulari e tablet. L'attore è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ma in questo momento si trova negli Usa dove sta girando un film. Altri dodici componenti della banda sono invece già finiti dietro le sbarre.