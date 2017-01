Addio alla "cattiva" di "Dynasty"

11:21 - Con la malefica Cassandra nella soap "Dynasty" si era fatta conoscere in tutto il mondo, dopo una lunga malattia Kate O'Mara è morta a 74 anni in una casa di cura in Inghilterra. Il suo storico agente, nel comunicare la scomparsa, ha voluto ricordare l'"energia e la vitalità" e l'amore per il "teatro e la recitazione".

In Inghilterra lavorò molto in tv negli anni Sessanta, ma il vero successo arrivò con la "cattiva" Cassandra 'Caress' Morrell, la sorella di Alexis Colby (Joan Collins) nella soap opera americana "Dynasty" degli Anni Ottanta. Dopo l'avventura americana era tornata al teatro, la sua prima passione.