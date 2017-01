1 gennaio 2014 Addio a un anno di debutti senza veli in televisione: a chi toccherà nel 2014? Da "Californication" a "Masters Of Sex" sono tante le serie che hanno visto attrici spogliarsi per la prima volta per il piccolo schermo. Ecco i nudi più belli Tweet google 0 Invia ad un amico

14:01 - C'è sempre una prima volta. Per molte attrici per esempio il 2013 ha segnato la loro prima apparizione senza veli in una serie televisiva. Da "Orange Is The New Black" ai classici "Californication" e "Spartacus", sono molte le sequenze di nudo andate in onda che hanno coinvolto debuttanti assolute. E per alcune di queste non difficile ipotizzare un futuro positivo.

Ovviamente a fare la parte del leone sono state quelle serie da tempo note per la loro attitudine a spogliare le protagoniste o le figure di contorno. Insomma, più facile trovare qualche nudità inedita in "Californication" o nella terza stagione di "Spartacus" che non in serie più morigerate o di argomenti che sfiorano appena il sesso. Però in "Dexter" si è fatta notare Dora Madison Burge, in versione cameriera in topless.



Una buona dose di debuttanti l'ha poi fornita "Masters Of Sex", tra le serie rivelazione di questa stagione. Ecco così le prime volte di Rose McIver o di Helene Yorke. Un anno tutto sommato ricco da questo punto di vista. Il 2014 come sarà? Toccherà a qualche big fare il grande passo?