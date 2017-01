Aaron Eckhart a "Verissimo" confessa: "Julia Roberts bacia benissimo"

10:13 - Il divo di Hollywood Aaron Eckhart, protagonista del film "I, Frankenstein" nelle sale dal 23 gennaio, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Ripercorrendo la sua lunga carriera a "Verissimo", Aaron ricorda l'esperienza sul set del film "Erin Brockovich" al fianco di Julia Roberts e ha rivelato: "Julia Roberts è una delle attrici con le quali ho preferito recitare e, posso dirvi, che bacia benissimo!".

"Per interpretare il mio personaggio in I, Frankenstein, - ha poi raccontato l'attore - mi sono allenato duramente per sei mesi, facendo molti addominali, stando a dieta e praticando quotidianamente un’arte marziale filippina, che prevede un combattimento con dei lunghi bastoni. I, Frankenstein è la storia di un uomo in cerca, come me, di un obiettivo sulla terra e nella vita”.



Invece, riguardo al suo rapporto con il grande Heath Ledger, l’attore scomparso prematuramente e che ha interpretato il ruolo di Joker nel film “Il cavaliere oscuro”, Aaron ha confidato: “E’ stata una fortuna, una vera benedizione per me avere avuto la possibilità di lavorare con lui, sapeva entrare nella parte in maniera meravigliosa”.



Infine, a Silvia Toffanin che gli chiede un’anticipazione sul suo prossimo impegno al cinema, l’attoreha concluso: “Posso dire che interpreterò un uomo paraplegico, sulla sedia a rotelle, alcolizzato e molto arrabbiato!”.