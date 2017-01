A "Verissimo" ospite Aaron Eckhart, protagonista di "I, Frankenstein"

15:55 - Sabato 11 gennaio su Canale 5 appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio Alvin e Jonathan. Direttamente da Hollywood sarà in studio, per una lunga intervista, l'attore americano Aaron Eckhart, protagonista del film "I, Frankenstein", al cinema dal 23 gennaio.

Inoltre saranno ospiti Federica Pellegrini, Melissa Satta, Massimo Boldi e Sandra Cervera, l'attrice che interpreta Emilia nella soap di Canale 5 "Il Segreto".A Verissimo anche il reportage delle vacanze in Argentina di Belen Rodriguez con Stefano De Martino e il loro piccolo Santiago.