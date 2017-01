30 giorni Infinity

16:43 - Infinity compie un mese, ma il regalo te lo facciamo noi! Attiva oggi il tuo periodo di prova e goditi tutto il cinema dove vuoi e quando vuoi per 1 mese a 0 euro! Non devi far altro che registrati al sito (http://www.infinitytv.it/#PAGE,REGISTRATION), inserire tuoi dati, confermare la mail di benvenuto che riceverai sulla tua casella di posta elettronica e scegliere un metodo di pagamento.

Infinity è il nuovo servizio che ti permette di vedere più di 5000 titoli tra film, fiction e programmi televisivi. Dai film più premiati di sempre alla commedia all'italiana, dai titoli in anteprima ed in esclusiva a pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche ai tuoi programmi televisivi preferiti. I contenuti sono fruibili anche in alta definizione e in lingua originale. Per iniziare la tua avventura con Infinity non devi far altro che registrati al sito, inserire tuoi dati, confermare la mail di benvenuto che riceverai sulla tua casella di posta elettronica e scegliere un metodo di pagamento. Per usufruire del servizio devi essere dotato di una connessione internet oppure di una connessione 3G o 4G. Grazie a Infinity puoi guardare i tuoi film preferiti su tutti i dispositivi che usi ogni giorno, quando vuoi e dove vuoi: il servizio è disponibile su PC o Mac, tablet, TV, PlayStation, decoder abilitati e prossimamente anche su smartphone. Mettiti comodo e goditi lo spettacolo su Infinity!