22 luglio 2014 "Zelig" scalda i motori con Michelle Hunziker e Rocco Papaleo Al timone della prima puntata della 18esima stagione, in onda su Canale 5 a partire dal 9 ottobre

09:04 - Zelig diventa maggiorenne e a festeggiarlo ci saranno Michelle Hunziker e Rocco Papaleo. A quanto riporta Tv, Sorrisi e Canzoni l'inedita coppia sarà infatti al timone della prima puntata della 18esima stagione, che prenderà il via il 9 ottobre su Canale 5. Rocco e Michelle inaugureranno la conduzione "a staffetta", che settimana dopo settimana coinvolgerà una squadra di grandi nomi (per ora ancora top-secret).

Per Papaleo si tratta di un esordio assoluto, mentre la Hunziker torna in famiglia dopo ben 11 anni di assenza. La conduttrice aveva infatti debuttato sul palco del programma comico nel 2001, in coppia con Claudio Bisio, rimanendo alla conduzione fino all'edizione 2003.



Una rimpatriata per Michelle, che era già tornata sul 'luogo del delitto' in occasione della puntata numero 100. "Sono molto contenta di tornare, dopo tutti questi anni - aveva confessato qualche settimana fa a Tgcom24 - Io lo dico sempre, per me Zelig è stato l'inizio di tutto. Insieme ad Antonio Ricci, Gino e Michele e Claudio Bisio ai tempi, sono stati i miei papà artistici... E' bello tornare a casa... "