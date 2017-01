"Zelig", Gianni Morandi-Geppi Cucciari la nuova coppia della risata

09:28 - La prossima stagione di "Zelig" ha in serbo per i telespettatori parecchie novità, soprattutto per quanto riguarda i conduttori. Tra gli special guest sembra infatti sempre più probabile la partecipazione di Gianni Morandi. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante su Facebook: "Mi hanno proposto di condurre una puntata di Zelig insieme a Geppi Cucciari. Che ne dite? La proposta mi incuriosisce molto".

"Ho incontrato Geppi, negli uffici della produzione di Zelig, è veramente una ragazza piena di talento. Penso che accetterò la sua proposta, anche dopo aver letto un po' dei vostri commenti" ha annunicato l'eterno ragazzo sul social network.



Una svolta rivoluzionaria per il cabaret più famoso della tv, che ora apre il palco anche a personaggi lontani dal mondo della comicità. D'altra parte Morandi è un grande fan di "Zelig" e ha ammesso che "è un programma che io ho apprezzato da spettatore e mi piace, quando è possibile, provare nuove esperienze".



Ad affiancarlo alla conduzione la veterana Geppi Cucciari, con cui aveva diviso il palco dell'Ariston nel 2012 quando lui era presentatore e lei inviata speciale. All'epoca la comica sarda si era divertita a punzecchiarlo un po' e ora il cantante avrà l'occasione di prendersi la rivincita.



Tra le altre coppie già confermate per la prossima stagione di "Zelig" ci sono Michelle Hunziker e Rocco Papaleo, la Gialappa's Band, Claudia Gerini ed Enrico Brignano, Ale&Franz con Ambra Angiolini.