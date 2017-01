9 febbraio 2014 "XLove", tutte le sfaccettature del sesso La nuova trasmissione condotta da Giovanna Palmieri prende il via il 17 febbraio, in prima serata su Italia 1 Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Da lunedì 17 febbraio alle ore 21.10 su Italia 1, al via "XLove". Al centro del nuovo programma di Davide Parenti - creato dalla redazione de "Le Iene" - ci sarà l'amore in tutte le sue possibili declinazioni e sfaccettature. I servizi degli inviati saranno inframmezzati da "stand up comedians", monologhi interpretati da comici in piedi e con il solo microfono, che intratterrano il pubblico su temi come amore, sesso e sentimenti.

I racconti dei comedians, così come i servizi degli inviati delle Iene, metteranno in luce diversi aspetti della vita di coppia e delle relazioni sentimentali. Da quelli più allegri o ludici a quelli, in certi casi, più seri o drammatici. Storie, approfondimenti, provocazioni, riflessioni su tematiche solitamente non affrontate in televisione.



Padrona di casa sarà Giovanna "Nina" Palmieri che, oltre a contribuire alle realizzazioni di molti servizi nelle vesti di inviata, rappresenta il filo conduttore del programma. Suo il compito di introdurre sia i servizi che gli spettacoli dei comedians.



Gli 8 stand up comedians italiani di XLove sono: Andrea Pucci, Maurizio Lastrico, Debora Villa, Alberto Patrucco, Alessandro Fullin, Antonio Ornano, Pietro Sparacino e Annalisa Arione. Anche Frank Matano, Iena e idolo della rete, si cimenterà nelle studio di XLove.