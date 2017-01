"XLove" torna su Italia 1 tra amore e risate

09:20 - L'autunno Mediaset si accende con "XLove", che torna per una seconda stagione su Italia 1. Al centro del programma di Davide Parenti - creato dalla redazione de "Le Iene" - ci sarà l'amore in tutte le sue possibili sfaccettature, raccontato attraverso i reportage. Tra un servizio e l'altro spazio ai "stand up comedians", monologhi interpretati da comici che per far ridere avranno come "arma" solo il microfono.

La padrona di casa sarà Giovanna "Nina" Palmieri che, oltre a contribuire alle realizzazioni di molti servizi nelle vesti di inviata, farà da filo conduttore tra i reportage e le performance comiche. Attraverso i loro racconti i monologhisti metteranno in luce diversi aspetti della vita di coppia e delle relazioni sentimentali: da quelli più allegri o ludici a quelli, in certi casi, più seri o drammatici.