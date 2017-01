"X Factor Uk", vincitore in rehab

11:36 - La popolarità a volte gioca brutti scherzi. Lo sa bene Matt Cardle, che ha confessato di aver fatto l'escort in passato, e che nel 2010 dopo aver vinto "X Factor" in Inghilterra ha subito cominciato a fare uso di alcol e farmaci, per questo è finito in rehab. "Non sono mai stato in un posto così buio. Il dottore mi aveva detto che se non avessi chiesto aiuto per altre 3 o 4 settimane non sarei stato qui oggi", ha detto al Sun.

La dipendenza risale al 2012, quando Cardle, che ha paura di volare, ha cominciato a prendere Valium per salire su un aereo. Ed è stato solo l'inizio, che l'ha portato verso la dipendenza da farmaci e alcol. A Natale il fratello l'ha obbligato a ricoverarsi in una clinica, dopo che durante un viaggio in treno si era denudato: "Ho iniziato a cambiarmi sul treno e mi sono ritrovato mezzo nudo. Ma non sapevo dove fossi e cosa stessi facendo". Adesso per Matt è cominciata la rinascita.