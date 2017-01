"X Factor Uk", Tulisa potrebbe tornare nel talent dopo lo scandalo cocaina

11:32 - Ad un anno dallo scandalo per spaccio di cocaina, Tulisa Contostavlos potrebbe tornare a "X Factor" Uk. Il padrone di casa Simon Cowell l'avrebbe infatti invitata per aiutare il giudice Louis Walsh, con cui si era tenuta in contatto anche fuori dallo show. Ma Tulisa non sarà l'unica novità della prossima stagione del talent, visto che Cowell spera di poter accaparrarsi anche una performance di Madonna.

"Sono molto speranzosi sul fatto che Madonna si esibirà in studio, probabilmente durante uno degli show live di novembre - ha spifferato una fonte al Sun - Ci sono molti nomi importanti in ballo, ma lei è sicuramente in cima alla lista di quelli che vogliono assicurarsi".



"X Factor" Uk riaprirà i battenti a settembre e tra i giudici potrebbe fare di nuovo capolino Tulisa, che negli ultimi mesi ha regolato i suoi problemi con la giustizia. La cantante era infatti finita sotto processo dopo aver spifferato ad un giornalista in incognito che era il tramite attraverso cui passavano soldi e cocaina. Per lei "X Factor"sarebbe un'ottima occasione per rilanciarsi e una fonte ha spiegato che "è determinata a riportare sui giusti binari la sua carriera e per lei il supporto di Simon (Cowell ndr.) conta moltissimo".