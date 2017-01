"Verissimo" riparte tra novità e sorprese

12:03 - Da sabato 20 settembre su Canale 5 alle 16, al via la nuova stagione di "Verissimo", il talk show di Silvia Toffanin che proprio quest'anno festeggia il decennale della sua conduzione. Per celebrare l'evento lo studio cambia look e si rinnova, diventando più grande e avvolgente. A fianco della Toffanin confermati i cavalieri Alvin e Jonathan, che insieme a lei seguiranno gli eventi più importanti dello show-biz.

All'interno di una struttura quanto mai rodata, "Verissimo" sarà ogni settimana diverso, per continuare a sorprendere, commuovere e divertire i telespettatori. Come da tradizione, al centro del programma le interviste realizzate da Silvia Toffanin che, ogni sabato, incontrerà personaggi del mondo dello spettacolo italiano e star internazionali.

Il talk-show di Canale 5 è una fucina di notizie in anteprima non solo in tv ma anche sui social media, dove è ormai una realtà consolidata e attiva nel corso di tutta la settimana. Il profilo Facebook della trasmissione si appresta a sfondare il muro dei 500.000 amici e quello Instagram, (@verissimotv), ha già superato i 120.000 follower. Inoltre anche quest’anno, sul sito www.verissimo.mediaset.it, i telespettatori potranno trovare tante curiosità e servizi realizzati ad hoc solo per il web.