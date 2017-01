"Verissimo", il ritorno a Mediaset di Rita Dalla Chiesa

15:00 - Sabato 3 maggio alle 16 su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin e Jonathan. Dopo un anno di distanza dal suo addio a "Forum", Rita Dalla Chiesa torna negli studi Mediaset per una lunga intervista. "Ho sbagliato e bisogna saper riconoscere quando si sbaglia. Per me Mediaset è Mediaset", ha detto la conduttrice.

Continua la carrellata dei personaggi più amati della soap "Il Segreto". Questa settimana saranno ospiti: Enriqueta (alias Andrea Duro Flores) e l’ispettore Zamalloa (alias Joan Miquel Artigues). Saranno in studio: Massimiliano Morra e Francesco Testi, protagonisti della fiction "Furore", e Alessia Ventura. Spazio all'Uomo Ragno, con il red carpet della première di "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro" e in studio Francesca Michielin, che ha avuto l’onore di essere inserita nella colonna sonora del film con il brano “Amazing”. Inoltre, Jonathan seguirà Diego Abatantuono nel backstage di "Colorado", per scoprire tutti i segreti della trasmissione comica di Italia Uno.



RITA DALLA CHIESA: "HO SBAGLIATO, MEDIASET E' MEDIASET" - "Tornare in questi studi mi fa emozionare. Ho sbagliato e bisogna saper riconoscere quando si sbaglia, perché per me Mediaset è Mediaset. Non c’è niente da fare!". Queste le parole di Rita Dalla Chiesa che ha spiegato le motivazioni che un anno fa l’hanno portata a lasciare la conduzione di Forum: “Ero alla fine di una stagione televisiva stancante e avevo dei grossi problemi personali. Mi sono fidata di voci di corridoio che dicevano che Forum sarebbe stato chiuso. Così, mi sono sentita tradita, che fossero scontati gli ascolti che faceva Forum, che fosse scontato il mio lavoro e ho deciso di andarmene, ma – prosegue – le decisioni vanno prese a bocce ferme non quando hai il mal di stomaco”.



A proposito del suo periodo di lontananza dalla tv, Rita Dalla Chiesa racconta: “Inizialmente non è stato facile e ho rischiato di chiudermi in me stessa. Ce l’avevo con me stessa e con nessun altro. Poi, ho capito che poteva essere l’occasione per tirare fuori delle cose che avevo dentro e ho scoperto di essere forte. Ho ricominciato a telefonare ai miei amici, a godermi di più mia figlia e mio nipote. Nel corso di quest’anno ho perso molti amici, che probabilmente mi stavano vicino solo perché andavo in onda, ma ho mantenuto quelli buoni e non ho perso l’affetto del mio pubblico”.



A Silvia Toffanin che le chiede quali siano i suoi progetti per il futuro, Rita dice: “Oggi sono su piazza e qualche proposta di lavoro è arrivata. Ma – aggiunge – a volte non conta l’importanza di una trasmissione, ma l’affetto che provi per un’azienda. Per cui, se non arriverà la proposta giusta, aprirò, come ho già detto scherzando, un chiosco di fiori”.



Infine, sull’effetto che le ha fatto tornare negli studi di Mediaset, Rita commossa racconta: “Stanotte non sono riuscita a dormire. Temevo di mettermi a piangere. Questa azienda è stata la mia vita per quasi trent’anni e quest’estate le ho anche creato molti problemi andandomene”.