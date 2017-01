"Verissimo" da Oscar con George Clooney

19:13 - Puntata da Oscar questa settimana a "Verissimo". Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha infatti inviato Alvin sul red carpet della première italiana del film "Monuments Men", dove ha raggiunto George Clooney e Matt Damon. Jonathan è invece volato a New York per la prima del film "Storia d’inverno", dove ha intervistato Colin Farrell. Ospiti in studio un poker di grandi attori: Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Paola Cortellesi e Nancy Brilli.

"Amo l'Italia e penso che lo stile di vita degli italiani sia molto intelligente. Avete rispetto per le cose importanti della vita come la famiglia, gli amici, la natura e il buon cibo". Queste le parole dell’attore Colin Farrell raggiunto a New York, alla prima del suo ultimo film "Storia d’inverno".



Famoso in passato per i suoi eccessi, ora Colin Farrell sembra vivere una nuova fase e racconta: "Il mio processo di cambiamento è iniziato otto anni fa, giorno per giorno. Nel tempo ho imparato ad essere più tranquillo e a controllare gli attacchi d'ansia e di rabbia e – aggiunge – da quando sono genitore poi, per la prima volta mi è capitato di innamorami senza la paura di non essere ricambiato". Infine, a Jonathan che gli chiede se in questo momento sia comunque innamorato l'attore risponde: "No sono single".