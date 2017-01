"Urban Wild", Federico Costantini alla scoperta delle città

16:21 - L'attore Federico Costantini con "Urban Wild" conduce i telespettatori di Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 16.20 alla scoperta delle nostre città e delle metropoli internazionali. Ma ci saranno anche situazioni, tendenze e luoghi da scoprire che rendono la vita di tutti i giorni una vera avventura.

Anche l’ambiente urbano nasconde un lato molto wild. Basta provare a salire con un carpentiere agli ultimi piani di un grattacielo in costruzione. O passare una serata con i freestyler dello skateboard in una fabbrica dismessa. Filmati originali con personaggi inediti sono alternati a contributi internazionali, per sorprendere il pubblico e portarlo in una realtà sconosciuta, nonostante questa, spesso, si trovi proprio dietro l’angolo.