"Uomini e Donne", Tommaso: "Con Flavia è finita, ora voglio una ragazza tranquilla"

14:27 - Tommaso Scala, l'ex tronista di "Uomini e donne", torna a parlare della sua ex Flavia Fiadone. Tra i motivi per cui l'ha lasciata le voci secondo cui lei stava ancora con l'ex fidanzato e poi le divergenze di opinione. La prossima fidanzata come deve essere? "Tranquilla, lontana dal mondo dello spettacolo", dice al mensile Gossip.

"Ho scelto Flavia perché, pur sapendo che eravamo diversi, - continua l'ex tronista - questa ragazza mi piaceva molto e ho sperato che stando insieme i nostri caratteri avrebbero trovato un equilibrio, ma così purtroppo non è stato. Sono attratto da Flavia e ti dirò mi interessa ancora! Ma so che non possiamo stare insieme perché alcune cose proprio non le accetto. Non è detto che se due persone si piacciono debbano stare per forza assieme".