"Uomini e Donne", Tina Cipollari in versione cubista supersexy

11:52 - Nello studio di "Uomini e Donne" è sempre impeccabile, ma lontano dalle telecamere Tina Cipollari sa come lasciarsi andare. La redazione del programma ha infatti scovato su internet un video che immortala la vamp sul cubo di una discoteca, mentre gioca a fare la sexy in maniera molto auto-ironica. "Non me lo ricordavo, ne ho fatte tante" si è giustificata divertita l'opinionista.

Già qualche puntata fa la dama del Trono Over Colomba aveva menzionato il filmato, accusando Tina di aver ballato in una gabbia. "Qualora io ballassi nelle gabbie sono pagata profumatamente per farlo, non lo faccio per esibizionismo" aveva risposto la Cipollari.



La redazione del programma ha quindi deciso di soddisfare la curiosità dei telespettatori, mandando in onda il video. L'opinionista non ha avuto nessun problema a rivedere la sua performance, ed ha anzi puntualizzato che non si trattava di una gabbia ma di un cubo recintato.