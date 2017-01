"Uomini e donne", Tina Cipollari e il flamenco sexy con Jonas de "Il Segreto"

14:16 - Momento di musica e di divertimento al talk show dei sentimenti "Uomini e donne". Durante il programma, in onda su Canale 5, Tina Cipollari è apparsa con un vestito lungo rosso fuoco pronta a ballare il falmenco con il tronista Jonas Berami, famoso come Juan della telenovela culto "Il Segreto". L'attore si è prestato e Tina è stata travolta dal ritmo per poi concludere con un po' di affanno: "Non sono più abituata".