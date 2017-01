"Uomini e Donne", Luca sceglie Luce

13:14 - Per Luca è arrivato finalmente il momento della scelta a "Uomini e Donne". Quando Maria De Filippi, all'inizio della puntata, gli ricorda che è arrivato il gran giorno, il tronista prova a sottrarsi dicendo di essere "ubriaco". Naturalmente è un modo simpatico per dire che è emozionato. Vanessa abbandona subito lo studio e il cerchio si stringe. E tra Patrizia e Luce, è la seconda a trionfare nel cuore del ragazzo.

Una scelta che non è stata facile. Anche perché il percorso è stato piuttosto tortuoso. Fino all'ultimo Luce non crede di essere lei la scelta, e accetta l'invito di Marco a uscire per un'esterna. Ma Luca, che conosce la madre della ragazza Letizia, è determinato. Le chiede un chiarimento in cui Luce scoppia in lacrime. Arriva il momento fatidico, in mezzo allo studio si posizionano le poltrone rosse.



Luca chiede che la prima ad entrare sia Patrizia, le dice di essere stato bene con lei, non ha mai voluto prenderla in giro e proprio per questo ha deciso di scegliere prima. Quando Luce entra, in studio cala il silenzio. Luca inizia a parlarle, ma non resiste e subito dopo le si butta tra le braccia. Cadono i petali di rosa, Luce è al settimo cielo. Il loro bacio non finisce mai...