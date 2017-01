"Uomini e Donne", la sexy corteggiatrice Adriana tra Jonas e Andrea

10:13 - A "Uomini e Donne" non si erano mai visti tanti volti noti. L'attore de "Il Segreto" Jonas Berami e l'ex gieffino Andrea Cerioli sono infatti i due bellissimi tronisti corteggiati dalla sexy Adriana Peluso, protagonista del Grande Fratello 12. La sensuale salernitana è uscita in esterna con entrambi, su chi farà colpo?

In realtà l'appuntamento, in campagna, con Andrea non è stato rose e fiori. Cerioli ha infatti confessato di aver passato una bella giornata, ma si è detto anche molto dubbioso: "Una ragazza così potrebbe procurare febbre e sangue amaro". Secondo il tronista Adriana non è realmente interessata a trovare l'amore, tanto che la corteggiatrice quando in studio ascolta le critiche scoppia in lacrime.



Con Berami è andata meglio. L'appuntamento è davanti a una "barchetta" di sushi e tra i due si percepisce subito che c'è intesa. Sorrisi, abbracci, sguardi complici. La Peluso è letteralmente rapita dalla star de "Il Segreto", e l'attore ricambia. I presupposti ci sono, adesso la corteggiatrice dovrà finalmente dichiararsi: preferisce Andrea o Jonas?