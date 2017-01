19 giugno 2014 "Uomini e donne", Gianni Sperti fa gli esami di maturità A 41 anni l'opinionista del popolare talk dei sentimenti annuncia su Instagram di aver sostenuto la prima prova ma poi cancella misteriosamente il post Tweet google 0 Invia ad un amico

09:31 - Il ballerino e l'opinionista del talk dei sentimenti di Canale 5 "Uomini e donne" si rimette in gioco a 41 anni. Gianni Sperti con un post su Instagram ha fatto sapere che era tra i 500mila studenti che hanno sostenuto la prima prova scritta degli esami di maturità. Poi ha specificato di aver scelto il tema storico su "L'Europa del 1914 e l'Europa del 2014: quali le differenze?". Ma all'improvviso Sperti ha cancellato il post.

Perché Sperti ha cancellato il post in cui c'era scritto semplicemente "Compito d'italiano fatto"? E' vero che qualcuno ha risposto in maniera poco educata, obiezioni a cui il ballerino ha risposto con tono ma forse la decisione è stata presa per non influenzare in qualche modo la commissione. In ogni caso per Gianni è un altro giorno di "passione" è il momento della seconda prova scritta. Prossimo obbiettivo? Iscriversi alla Facoltà di Economia e Commercio.