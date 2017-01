"Uomini e Donne", Alessandro Pess diventa papà: "Siamo al settimo cielo"

10:45 - Sarà maschio e nascerà ad agosto. L'ex tronista di "Uomini e Donne" Alessandro Pess diventa papà. La sua compagna Rossella Zingaretti è infatti incinta. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Visto", con il pancino di cinque mesi in bella vista. Il nome è ancora top secret, ma i futuri genitori assicurano che "sarà importante e legato alla fede".

Una bella notizia dunque per l'ex tronista che non ha mai fatto mistero di voler diventare papà. D'altronde di Rossella è innamoratissimo, tanto che un anno fa ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, nonostante fosse corteggiato da tantissime ragazze, per riconquistarla. "Siamo al settimo cielo", assicurano adesso. Per la coppia si apre una nuova vita, a tre.