"Uomini e Donne", Aldo sceglie Alessia

12:28 - C'è sempre un'altra possibilità, soprattutto in amore. Alessia Cammarota lo sa bene. Dopo la delusione a "Uomini e Donne" con Francesco Monte che non la scelse, è tornata nella trasmissione di Maria De Filippi a corteggiare Aldo. E stavolta ha centrato l'obiettivo. E' infatti lei la scelta del tronista. Dopo un travagliato e intenso percorso è arrivato il lieto fine.

"Andiamo almeno a cena insieme? Forse volevi aspettare un po' di tempo?", le chiede Aldo e la risposta di Alessia non si fa attendere: "Sì, usciamo? Finalmente soli, io e te, senza nessun altro". Poi scatta il bacio, "ti amo", e scendono i petali di rose.



Gianni e Tina non gradiscono la scelta e si rifugiano dietro le quinte, il tronista invece quasi si giustifica: "La vita non finisce qui, ci sarà tutto il tempo per vedere e capire, ma non volevo avere rimpianti!". Tommaso abbraccia quindi il collega: "E' stato un onore averlo al mio fianco" e Maria ironica sussurra: "E pensare che stavate per menarvi". Tutto è bene quel che finisce bene.