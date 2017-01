"Un Posto Al Sole", Veronique Vergari: "Presto avrò una bambina"

11:31 - Veronique Vergari, Loredana di "Un Posto Al Sole" ex fidanzata del vigile Guido Del Bue, è al settimo cielo. L'attrice ha presentato a DiPiùTv suo marito, il musicista e compositore Giovanni Di Cosimo, e anche il pancione di nove mesi. A breve infatti nascerà la prima figlia Lea.

"Ho sempre desiderato diventare mamma, - racconta Veronique - fin da quando ero bambina. Ricordo che a dieci anni dicevo sempre che avrei avuto il mio primo figlio a venti anni. Ne ero assolutamente certa. Volevo essere una mamma giovane come la mia, che quando sono nata aveva solo ventidue anni, per creare con i miei figli la stessa intimità e confidenza che ho avuto con lei. Le cose non sono andate esattamente come avevo predetto, adesso ne ho trentasei ma l'attesa non ha tolto nulla all'immensa gioia che sto provando".