"Un posto al sole", Claudia Ruffo: "Divento mamma, ma non lascio la tv"

10:42 - Claudia Ruffo è uno dei volti storici di "Un posto al sole" nei panni di Angela ed è presente fin dalla prima puntata, andata in onda nel lontano 1996. Per lei il set è una seconda casa e anche adesso che sta per diventare mamma non ha intenzione di abbandonarlo. "Sono serena e felice del mio pancione - ha ammesso orgogliosa a Vero Tv - Angela partirà per lavoro, ma resterà lontano poco, neppure un mese".

"Non ho avuto nausee nemmeno le prime settimane e non ho paura del parto, che spero avvenga in modo naturale - ha continuato l'attrice - Adesso sto ancora girando, per registrare con anticipo alcune puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva. Ci siamo organizzati bene, i fan non sentiranno la mia mancanza".



Nella soap il suo personaggio ha già una bimba, Bianca, avuta dal grande amore Franco (Peppe Zarbo). Adesso che anche lei sta per diventare mamma, spera di essere un buon esempio per sua figlia: "Non vorrei essere troppo apprensiva. Desidero tramandare alla mia bambina i valori e i principi che i miei genitori hanno insegnato a me".