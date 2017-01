"Ugly Betty", America Ferrera: "Hillary Clinton è il mio modello"

11:40 - Nei panni della bruttina Betty Suarez, protagonista della serie tv "Ugly Betty", ha conosciuto la popolarità. Ma la 29enne America Ferrera oggi non ha più gli occhiali da nerd e l'apparecchio ai denti ma è pronta per il grande schermo nel film "César Chávez", che esce negli Usa il 28 marzo. "Il mio modello è Hillary Clinton. - dice l'attrice a Io Donna - Lei è l'esempio perfetto dei famosi due pesi e due misure".

"Di come cambiano le aspettative della gente a seconda che tu sia un uomo o una donna. - continua - La ammiro per il coraggio che ha avuto, perché non si è lasciata distruggere dal giudizio degli altri, ma ha tenuto insieme la famiglia e ha continuato la sua carriera". Di sé dice: "Ho avuto una vita privilegiata. Ma i miei genitori erano immigrati che si sono trasferiti dall'Honduras agli Stati Uniti. Non bisogna andare così lontano per trovare il nostro legame con qualcosa per cui lottare".