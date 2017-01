"U&D", una modella per l'ex tronista Italo

09:50 - Archiviata la storia con Rosy, l'ex tronista di "Uomini e Donne" Italo Di Giovanni torna a sorridere con la bella modella 24enne Rebecca Jessyca Lima. Il settimanale "Visto" li ha sorpresi al mare, a Pescara, tra coccole e abbracci. "E' presto per dire che siamo fidanzati, ma non siamo neppure solo amici, c'è qualcosa di più", racconta Italo.

Entrambi lavorano nel mondo della moda e si sono conosciuti sul set di un servizio fotografico: "Quando l'ho vista per la prima volta, a Milano, mi ha lasciato senza parole, è bellissima. Ma è anche simpatica e divertente. Sono felice, con lei sto davvero bene".



Intanto Italo ha scritto un libro "Lo specchio dei miei anni" in cui racconta di sé, di valori, lavoro, amori, e viaggi: "L'idea del libro è nata casualmente, durante una cena di lavoro in cui mi sono trovato a conversare con una splendida signora fiorentina. Senza saperlo stavo raccontando di me alla titolare della Farnesi Editore, Maria Lucetta Russotto, la quale mi ha proposto immediatamente un contratto per un libro. Così ho messo a nudo la mia anima e la mia vita".