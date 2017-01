"Tu si que vales, alla conduzione la webstar Francesco Sole

11:52 - Continua a prendere forma la squadra di "Tu si que vales", il nuovo show di Canale 5. L'ultimo acquisto è la webstar Francesco Sole, che presenterà i concorrenti al fianco di Belen Rodriguez. Lui è già pronto e su Facebook si è lasciato andare a qualche riflessione sulla nuova avventura: "Portare un po' di sole in tv, ci riuscirò? Non lo so, ma il titolo del programma è una di quelle frasi che mi verrebbe da scrivere su un post-it"

A giudicare torna il trio formato da Maria de Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, a cui si dovrebbe aggiungere un quarto elemento. Ad accompagnare i concorrenti sul palco Francesco Sole e Belen Rodriguez.



Per partecipare ai provini del nuovo show del sabato sera di Canale 5 bisogna chiamare il numero 06-77084100.