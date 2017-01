"True Detective", qual è la coppia migliore?

10:06 - Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono entrati nei cuori dei telespettatori grazie alla prima stagione di "True Detective", ma anche la nuova coppia di investigatori Colin Farrell-Vince Vaughn promette grandi sorprese. Mancano ancora alcuni mesi alla messa in onda dei nuovi episodi, ma su Twitter impazza già l'hashtag #TrueDetectiveSeason2 per tenere aggiornati i fan sulle novità dello show.

Nella prima stagione di "True Detective" Rust (Matthew McConaughey) e Marty (Woody Harrelson) avevano inseguito un serial killer per le paludi della Louisiana, con una caccia all'uomo durata quasi vent'anni. Nonostante la formula vincente, che ha attirato critiche molto positive e riconoscimenti prestigiosi, il creatore Nic Pizzolatto ha concepito "True Detective" come una raccolta antologica, in cui ogni ciclo di episodi è slegato dagli altri.



La seconda stagione sarà ambientata in California e questa volta i detective saranno tre. I primi confermati sono Colin Farell e Vince Vaughn, mentre è ancora mistero sul terzo protagonista che potrebbe essere una donna. "E' ancora presto per parlarne - aveva dichiarato qualche tempo fa Pizzolatto - Ma posso dire che ci saranno donne toste e uomini cattivi".