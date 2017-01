25 agosto 2014 "True Blood", fine di un'epoca tra nudi e horror: i sexy vampiri dicono addio Negli Usa è andato in onda l'ultimo episodio della serie di tv con Anna Paquin e Stephen Moyer Tweet google 0 Invia ad un amico

08:43 - Chiude "True Blood" ed è la fine di un'epoca e di una straordinaria serie di nudi. Negli Usa è infatti andato in onda l'ultimo episodio intitolato "Thank you" della serie tv che ha come protagonisti i sexy vampiri: Sookie è Anna Paquin, Bill è Stephen Moyer. Negli anni, con ben sette stagioni, il telefilm creato da Alan Ball ha regalato tantissimi momenti hot. Senza però trascurare il lato horror.

In Italia la serie ha debuttato il 27 aprile 2009. Dopo cinque anni, però, è arrivato il momento dell'addio. A Bon Temps, una piccola cittadina della Louisiana, vampiri e umani hanno convissuto pacificamente grazie ad un'invenzione di una ditta farmaceutica giapponese: il Tru Blood, uno speciale tipo di sangue sintetico che può soddisfare i bisogni fisiologici dei vampiri.



Ma la co-esistenza non è sempre stata facile ed è stata caratterizzata da continui e frequenti contrasti. Nella penultima puntata "Love Is To Die", Sookie, dopo aver scoperto la malattia di Bill è confusa. Intanto il promo della Hbo sull'ultima puntata annunciava che la sexy vampira sarà costretta a considerare un futuro senza il vampiro Bill. Come finirà?