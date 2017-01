"The Walking Dead", l'attore Norman Reedus spaventato da uno zombie

10:00 - Chi di zombie ferisce di zombie perisce. Nick Santonastasso, un ragazzo menomato di 15 anni, è stato ingaggiato dalla produzione di "The Walking Dead" per spaventare il cast durante il tour promozionale dello show in Giappone. Vittima dello scherzo Norman Reedus (celebre per il ruolo dell'eroico cacciatore Daryl) che si è visto spuntare da sotto un tavolino l'orribile non-morto, truccato e vestito come un vero zombie.

Grazie al fenomeno globale di "The Walking Dead", Nick è riuscito a sfruttare la menomazione a suo vantaggio diventando in poco tempo una star del web. Il ragazzo si è fatto conoscere su internet grazie ad una serie di candid-camera in cui spaventa i passanti vestito da zombie.